Отстранение Тупицкого: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского
1 февраля, 2021, 18:02
1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Регистрационный номер дела - № 9901/20/21. За состоянием рассмотрения дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного суда", - говорится в сообщении.
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения" .
- В Офисе генпрокурора опровергли эту информацию.
- Управление госохраны не пустило в Конституционный суд отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого.
- Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий обратился к президенту Владимира Зеленского наказать работников госохраны за блокирование КСУ и созвать СНБО.
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