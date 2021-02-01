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Отстранение Тупицкого: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского


фото: ukranews
1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Регистрационный номер дела - № 9901/20/21. За состоянием рассмотрения дела можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного суда", - говорится в сообщении.

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