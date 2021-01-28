СБУ "прогнила", реформу нужно было провести раньше, - Емец

28 января, 2021, 18:21

Случай с заказом убийства экс-руководителями СБУ доказал, что реформировать службу нужно было очень давно.

Такое мнение высказал народный депутат VII-го и VIII-го созывов Леонид Емец в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале Еспресо.TV .

"Ситуация с заказом убийства экс-работниками СБУ очень ужасная на уровне государства. Служба безопасности Украины должна заниматься охраной государственных интересов от внешних и внутренних попыток захватить власть. Вместо этого они занимаются тем, что заказывают друг друга. И очевидно, что такие заказы происходят ради коммерческих интересов и денежного потока, а это и контрабанда, и убийства, и похищения. Ситуация, которая не произошла бы в развитой европейской державе. У нас же тот самый знаменитый отдел "К", который борется с экономической преступностью, занимается тем, что собирает взятки", - заявил Емец.

Также Емец уверен, что закон о реформировании СБУ, который сегодня был поддержан парламентариями, стал результатом последней ситуации с заказом убийства. Он добавил, что еще при предыдущем созыве Верховной Рады он и его фракция настаивали на таком законопроекте.

"Наконец, когда появилась информация о заказе убийства экс-замглавой СБУ Нескоромным, за закон о реформировании службы проголосовало большинство нардепов. И даже анонсированный брифинг Нескоромного, где он пообещал рассказать, куда шли деньги и кто из верхушки власти к этому еще причастен, ничего не изменит. Очевидно, что структура СБУ "прогнила" и нуждается в реформировании", - добавил экс-нардеп