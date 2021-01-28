СБУ "прогнила", реформу нужно было провести раньше, - Емец
Такое мнение высказал народный депутат VII-го и VIII-го созывов Леонид Емец в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале Еспресо.TV .
"Ситуация с заказом убийства экс-работниками СБУ очень ужасная на уровне государства. Служба безопасности Украины должна заниматься охраной государственных интересов от внешних и внутренних попыток захватить власть. Вместо этого они занимаются тем, что заказывают друг друга. И очевидно, что такие заказы происходят ради коммерческих интересов и денежного потока, а это и контрабанда, и убийства, и похищения. Ситуация, которая не произошла бы в развитой европейской державе. У нас же тот самый знаменитый отдел "К", который борется с экономической преступностью, занимается тем, что собирает взятки", - заявил Емец.
Также Емец уверен, что закон о реформировании СБУ, который сегодня был поддержан парламентариями, стал результатом последней ситуации с заказом убийства. Он добавил, что еще при предыдущем созыве Верховной Рады он и его фракция настаивали на таком законопроекте.
"Наконец, когда появилась информация о заказе убийства экс-замглавой СБУ Нескоромным, за закон о реформировании службы проголосовало большинство нардепов. И даже анонсированный брифинг Нескоромного, где он пообещал рассказать, куда шли деньги и кто из верхушки власти к этому еще причастен, ничего не изменит. Очевидно, что структура СБУ "прогнила" и нуждается в реформировании", - добавил экс-нардеп
- Напомним, 28 января Верховная Рада поддержала за основу закон по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.
- 23 января журналист Юрий Бутусов заявил о задержании полковника СБУ по подозрению в подготовке убийства генерала спецслужбы по заказу экс-заместителя Баканова.
- Служба безопасности Украины сообщила, что за убийство генерала СБУ организатор предлагал $50 тыс.
- 23 января Шевченковский районный суд арестовал полковника "Альфы", подозреваемого в подготовке убийства генерала СБУ
- 25 января Бутусов сообщил, что экс-заместителю Баканова выдвинули подозрение в покушении на убийство генерала СБУ.
- 27 января СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала.
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