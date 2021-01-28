Рада поддержала за основу закон о работе СБУ

28 января, 2021, 15:27

Верховная Рада поддержала за основу закон по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Рада поддержала в первом чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

"За" проголосовали 285 нардепов.

Законопроект внесла в конце октября группа депутатов, в частности "слуги народа" Ирина Верещук, Давид Арахамия, Федор Вениславский.

В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.

Также определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложение, официальное предостережение, представление СБУ. Дополнительные превентивные действия спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В проекте закона определяются механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Предполагается и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. При этом ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тыс. сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего планируется осуществить поэтапно.

Документом устанавливается частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.

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