Экс-заместителю Баканова выдвинули подозрение в покушении на убийство генерала СБУ, - Бутусов

25 января, 2021, 11:07

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Служба безопасности и Генеральная прокуратура выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. По данным источников Цензор.Нет, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено. Однако по данным следствия и по данным источников Цензор.Нет, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают ", - написал Бутусов.

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Журналист высказал мнение, что риск побега Нескоромного из Украины существует в направлении РФ.

"Информация телеграмм-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы уехал в Германию, не соответствует действительности. На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза бегства существует только в этом направлении. Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку во время войны неоднократно отказывался выезжать на фронт. Этот факт не помешал во время войны сделать Нескоромному блестящую карьеру. В июле 2019-го Нескоромный был назначен на пост заместителя главы СБУ, а в ноябре 2019-го он был назначен президентом Владимиром Зеленским на вторую по значимости должность в СБУ - первый заместитель главы СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией. Его жена Нателла, по данным Цензор.Нет, гражданка Российской Федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье. в них значительное количество родственников в РФ ", - написал Бутусов.

Служба безопасности и Генеральная прокуратура выдвинули подозрение полковник СБУ Дмитрию Нескоромная в покушение на ... Опубликовано Юрий Бутусовым Воскресенье, 24 января 2021 г.

Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова было задержано полковника СБУ Андрея Расюк, суд отправил его под стражу .

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