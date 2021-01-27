СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала

27 января, 2021, 20:14

Обнародованы видео- и фотоматериалы, аудиозаписи о причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Следователи установили, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

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По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

"Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым", - говорится в сообщении.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства. Во время очередной передачи денежных средств задержан Расюк, которому 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении .

Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова было задержано полковника СБУ Андрея Расюк, суд отправил его под стражу .

Впоследствии, журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство ексзаступнику председателя СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромная.

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