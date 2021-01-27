СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины" , - говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.
Следователи установили, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.
Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.
Читайте также. За убийство генерала СБУ организатор предлагал $ 50 тыс. - Служба безопасности Украины
По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.
"Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым", - говорится в сообщении.
Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.
"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства. Во время очередной передачи денежных средств задержан Расюк, которому 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении .
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова было задержано полковника СБУ Андрея Расюк, суд отправил его под стражу .
- Впоследствии, журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство ексзаступнику председателя СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромная.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-