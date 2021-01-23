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Espreso.tvКриминалСуд арестовал полковника "Альфы", подозреваемого в подготовке убийства генерала СБУ

Суд арестовал полковника "Альфы", подозреваемого в подготовке убийства генерала СБУ


фото: Укрінформ
Шевченковский районный суд столицы отправил под арест полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, подозреваемого в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает РБК-Украина .

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для работника Антитеррористического центра СБУ, подозреваемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ

Расюку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

  • Напомним, 22 января журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова по заказу экс-заместителя главы СБУ Ивана Баканова полковника Дмитрия Нескоромного задержан полковника с "Альфы" Андрей Расюк .
  • 23 января в Службе безопасности Украины заявили, что организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предлагал за преступление $ 50 тыс .

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