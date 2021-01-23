За убийство генерала СБУ организатор предлагал $ 50 тыс. - Служба безопасности Украины
Об этом заявил начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич, сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, уголовное производство не являются какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а предупреждением совершения тяжкого преступления.
"В деле речь не идет о каком-то эфемерном перераспределение сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ. Вчера, 22 января СБУ провела резонансное задержание. Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ по подготовке заказного убийства другого сотрудника СБУ - сотрудника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова ", - рассказал Булич.
Он добавил, что сбор данных происходил в течение длительного времени.
"Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $ 50 тыс.", - сказал Булич.
Он добавил, что СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств.
- Напомним, 22 января журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова по заказу экс-заместителя главы СБУ Ивана Баканова полковника Дмитрия Нескоромного задержан полковника с "Альфы" Андрея Расюк .
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