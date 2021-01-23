Полковника СБУ задержали по подозрению в подготовке убийства генерала спецслужбы по заказу экс-заместителя Баканова, - журналист

23 января, 2021, 00:41

Журналист Юрий Бутусов заявил про задержание сотрудника управления СБУ по борьбе с терроризмом ("Альфа") полковника Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала, руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова

Об этом Бутусов сообщил в Facebook со ссылкой на собственные источники в СБУ.

"Якобы Расюк собирался передать деньги за убийство "правой руки" и друга главы СБУ Ивана Баканова - начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент Владимир Зеленский через год службы в СБУ недавно присвоил звание бригадного генерала", - написал Бутусов.

При этом, по данным Бутусова, заказчиком убийства считают экс-заместителя председателя СБУ, экс-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией полковника Нескоромного.

"По версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал ... Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен Зеленским заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта в 2020 был первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности. Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, указанные события являются свидетельством борьбы чиновников СБУ за контроль над потоками средств от "крышевания" теневого бизнеса.

"По сути сегодня руководство СБУ заявило, что в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния. Предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно. Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020 года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг главы СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплека скандала очевидна", - написал Бутусов.

По словам журналиста, подразделение, которым руководит Андрей Наумов, сейчас является самым влиятельным в СБУ.

"Наумов сделал в СБУ просто головокружительную карьеру. Бывший прокурор, всего за год службы он впервые в истории СБУ сделал свое скромное управления внутренней безопасности Главным управлением - по сути влиятельной структурой в СБУ. Теперь любые вопросы по таможне, по закрытию уголовных дел, все, что надо "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов по сути стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленскому и Баканову сотрудников СБУ ", - написал Бутусов.

Также журналист отметил личной ответственности президента Украины Владимира Зеленского в сложившейся ситуации.

"Нескоромного на один из высших постов назначил Зеленский, и Наумова на один из высших постов назначил Зеленский, ответственность президента за эти криминальные войны очевидна - это борьба за большие теневые деньги", - подытожил Бутусов.

Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрения в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея ... Опубликовано Юрий Бутусовым Пятница, 22 января 2021 г.

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