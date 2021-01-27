Дело Татарова: Офис генпрокурора пытался отозвать жалобу САП, - ЦПК

27 января, 2021, 17:58

В Центре противодействия коррупции заявили, что Офис генпрокурора пытался отозвать жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева по делу заместителя главы ОПУ Олега Татарова

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

"Венедиктова (Ирина Венедиктова - генпрокурор Украины - ред.) продолжает спасать Татарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Венедиктовой попытались отозвать жалобу САП на решение Печерского суда по делу Татарова.

Отозвать жалобу САП пытался прокурор Офиса генпрокурора Андрей Грицан, который ведет дело, вместо незаконно отстраненных прокуроров САП.

Также, в ЦПК заявили, что прокуроры Венедиктовой 21 января изменили подозрение бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю. Сообщается, что это сделали с целью: "вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова".

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В свою очередь апелляция ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Грицана об отзыве жалобы, поскольку в ВАКС отсутствуют материалы дела. Сейчас эти материалы находятся в ГБР, которые изъяли все документы из Печерского суда.

"Судьи ВАКС Глотов, Калугина и Чорненька не только отказали прокурору Венедиктовой в удовлетворении ходатайстве, но и обязали ГБР передать ВАКС оригинал обжалуемого решения Печерского суда и другие материалы дела. Невыполнение решения карается уголовным законодательством", - добавили в Центре.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручение ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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