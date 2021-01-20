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Апелляционный суд оставил Микитася под стражей

20 января Апелляционный суд Киева оставил экс-нардепа Максима Микитася под стражей по делу по подозрению в похищении собственного юриста

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV из зала суда.

Адвокаты Максима Микитась обжаловали решение районного суда о заключении экс-нардепа под стражу по подозрению в организации похищения человека. Отметим, арестовали экс-нардепа-застройщика без права внесения залога.

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Микитась инкриминируют в заказаны похищения человека. Речь идет о похищении юриста одной из киевских фирм Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на Микитася.

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В прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.

В то же время в НАБУ и САП убеждены, что это дело на экс-нардепа открыли через свидетельство его на заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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