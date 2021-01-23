"Простите, очень плохое освещение". Юлия Навальная выложила фото из автозака
В субботу, 23 января 2021 года, ее в принудительном порядке поместили в полицейский автозак в районе улицы Большая Дмитровка (Москва), передает Еспресо.TV.
Фотографию из салона спецавтомобиля Навальная опубликовала в инстаграме.
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"Извините за плохое качество. Очень плохое освещение в автозаке", - написала она.
Справка
В минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.
Задержание прошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.
- 23 января в крупнейших городах РФ проходят не санкционированные властями митинги в поддержку Навального.
- Предварительно через соцсети на них согласились выйти 150 тыс. селовек.
- Есть задержанные. Больше всего их насчитывается в Сибири и на Дальнем Востоке.
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