"Простите, очень плохое освещение". Юлия Навальная выложила фото из автозака

23 января, 2021, 14:30

Российские силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального Юлию

В субботу, 23 января 2021 года, ее в принудительном порядке поместили в полицейский автозак в районе улицы Большая Дмитровка (Москва), передает Еспресо.TV.

Фотографию из салона спецавтомобиля Навальная опубликовала в инстаграме.

Читайте также: Навального посадят или убьют, потому что Путин наследует не Брежнева, а Сталина, - российский оппозиционер Яковенко

"Извините за плохое качество. Очень плохое освещение в автозаке", - написала она.

Справка

В минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.

Задержание прошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.

23 января в крупнейших городах РФ проходят не санкционированные властями митинги в поддержку Навального.

Предварительно через соцсети на них согласились выйти 150 тыс. селовек.

Есть задержанные. Больше всего их насчитывается в Сибири и на Дальнем Востоке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb