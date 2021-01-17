Российские пограничники куда-то повели Навального "для уточнения обстоятельств"
17 января, 2021, 20:10
При прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального увели в неизвестном направлении
Информацию об этом только что разместила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Еспресо.TV.
Осуществлено это силовиками под предлогом "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".
Читайте и смотрите: Навальный прилетел в Шереметьево. ПРЯМОЙ ЭФИР
Где и в каком статусе сейчас находится Алексей Навальный, пока неизвестно, добавила Ярмыш.
Адвокату не позволили сопровождать оппозиционера.
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от тяжелого отравления в результате покушения.
- В терминале D он выступил с коротким обращением.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградьский проспект. Есть задержанные, сейчас их 53 человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb