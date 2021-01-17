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Espreso.tvМирРоссийские пограничники куда-то повели Навального "для уточнения обстоятельств"

Российские пограничники куда-то повели Навального "для уточнения обстоятельств"

При прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального увели в неизвестном направлении

Информацию об этом только что разместила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Еспресо.TV.

Осуществлено это силовиками под предлогом "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".

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Где и в каком статусе сейчас находится Алексей Навальный, пока неизвестно, добавила Ярмыш.

Адвокату не позволили сопровождать оппозиционера.

  • Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от тяжелого отравления в результате покушения.
  • В терминале D он выступил с коротким обращением.
  • Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградьский проспект. Есть задержанные, сейчас их 53 человека.

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