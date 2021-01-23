Сегодня свободолюбивая часть населения России выйдет на митинги в поддержку Навального

23 января, 2021, 10:00

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального анонсировали на 23 января 2021 года митинги и марши, связанные с взятием политика под стражу и риском замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше"

Массовые мероприятия не согласованы с властями, однако штабы Навального в российских регионах активно призывают граждан выйти на улицы. "Против воров и убийц. Против коррупции и несправедливости. За собственное будущее. За свободу", - говорится в анонсах. По приблизительным подсчетам на протестные акции по всей стране собираются прийти около 150 тыс. человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на Znak.

Анонсы акций протеста и места их проведения опубликованы на страницах региональных штабов Навального в соцсетях "ВКонтакте" (запрещена в Украине) и Facebook, где созданы событийные встречи. Сейчас в списке - 68 российских городов, где оппозиция готовится провести протестные мероприятия (список обновляется в телеграмм-канале "Команда Навального»). Речь идет о самых населенных пунктах страны.

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По подсчетам журналистов больше всего отметились (как "пойдет", "возможно пойдет" или "интересуется мероприятием") в Москве. На втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Екатеринбург и Новосибирск.

Суммарно на субботние акции протеста в поддержку Алексея Навального в перечисленных штабами городах собираются прийти 150 тыс. человек.

К числу наиболее "протестных" городов можно отнести Челябинск, Самару, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Казань, Красноярск, Воронеж и Барнаул. Среди наименее заинтересованных - жители Брянска, Набережных Челнов, Мурманска и Ставрополя.

Напомним, в минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.

Задержание произошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.

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