Митинги в защиту Навального в РФ: схватили уже 369 участников, больше всего - в Сибири и на Дальнем Востоке
В целом пока известно о 369 задержанных, рассказывает Еспресо.TV.
Правозащитный центр ОВД-Инфо (Москва) приводит статитиску:
Новосибирск - 67,
Владивосток - 35,
Красноярск - 27
Комсомольск-на-Амуре - 23.
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При этом в Москве задержанных пока только 21, а в Санкт-Петербурге - 15.
Справка
В минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.
Задержание произошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.
- 23 января в крупнейших городах РФ проходят не санкционированные властями митинги в поддержку Навального.
- Предварительно через соцсети на них собирались выйти 150 тыс. человек.
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