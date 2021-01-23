Митинги в защиту Навального в РФ: схватили уже 369 участников, больше всего - в Сибири и на Дальнем Востоке

23 января, 2021, 13:59

По последним данным, во время проведения в субботу, 23 января 2021 года, на территории РФ акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального больше задержанных насчитывается в крупных городах Сибири и Дальнего Востока

В целом пока известно о 369 задержанных, рассказывает Еспресо.TV.

Правозащитный центр ОВД-Инфо (Москва) приводит статитиску:

Новосибирск - 67,

Владивосток - 35,

Красноярск - 27

Комсомольск-на-Амуре - 23.

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При этом в Москве задержанных пока только 21, а в Санкт-Петербурге - 15.

Справка

В минувшее воскресенье, 17 января, сразу по прибытии в Москву из Берлина, где он лечился от полученного в результате покушения тяжелого отравления, Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ.

Задержание произошло непосредственно во время пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.

Политику сейчас грозит более 10 лет колонии.

23 января в крупнейших городах РФ проходят не санкционированные властями митинги в поддержку Навального.

Предварительно через соцсети на них собирались выйти 150 тыс. человек.

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