Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии - Bloomberg
22 января, 2021, 18:05
Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что 2 февраля Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - он предусматривает 3,5 года лишения свободы. С учетом срока, который он провел в колонии во время судебного процесса, Навального могут лишить свободы на 2,5 года. Еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации российских СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонда борьбы с коррупцией".
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- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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