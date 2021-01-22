Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии - Bloomberg

22 января, 2021, 18:05

Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что 2 февраля Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - он предусматривает 3,5 года лишения свободы. С учетом срока, который он провел в колонии во время судебного процесса, Навального могут лишить свободы на 2,5 года. Еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации российских СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонда борьбы с коррупцией".

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