Навального посадят или убьют, потому что Путин наследует не Брежнева, а Сталина, - российский оппозиционер Яковенко

3 января, 2021, 11:55

Установленная Владимиром Путиным репрессивная модель руководства Россией имеет гораздо больше общего с периодом единоличного правления Иосифа Сталина, чем с коллегиальной системой внутриполитических сдерживаний и противовесов при Леониде Брежневе

Такое мнение российский политик и журналист, экс-депутат Государственной думы РФ от партии "Яблоко" Игорь Яковенко выразил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Они его, конечно, посадят. Либо посадять, либо убьют. Не получилось тихо и, что называется, "культурно" убить, значит, посадять обязательно", - отметил Яковенко.

"По сути, повторяется старая история в отношениях между Сталиным и Троцким, которому в свое время дали возможность выехать, а потом "догнали" ледорубом", - сказал в связи с этим ведущий программы.

"Мы живем в цифровую эпоху, а они (российские власти, - ред.) живут в ту самую эпоху, где все решали танки, черные "воронки" и цензура. Это столковение цивилизаций. Но не цивилизаций в духе Хантингтона, а столкновение двух культурных кодов - культурного кода современной цифровой эпохи, который в значительной степени впитал в себя новую этику, и культурного кода кастового, сословного общества, в котором есть хозяева и есть рабы. Вот это столкновение мы сейчас видим", - рассказал оппозиционер.

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Путин же, в свою очередь, пытается, как считает Яковенко, быть не Брежневым, а Сталиным.

"Брежневский режим всегда был коллективным. Всегда там был Суслов, всегда там был Андропов, всегда КГБ уравнивалось МВД. Была система сдерживаний и противовесов. Безусловно, Брежнев держал руку на пульсе, но это было сбалансированное, коллективное руководство. А путинский режим всегда был персоналистским. И нет такой опции, как его трансформация в режим позднего Брежнева", - объяснил Игорь Яковенко.

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