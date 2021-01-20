Микитась: Татаров помогал вернуть изъятые во время обысков средства "Укрстрюя"
Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .
"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата полученных средств " Укрстрою " было решено", - заявил Микитась.
По его словам, к 2014 году Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его близости к руководству ведомства".
"Связь с руководством МВД наблюдался через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в Главном следственном управлении Нацполиции. Год назад он стал руководителем этого управления, которому подчинены все следственные страны", - сообщил Микитась.
По его мнению, именно из-за Цуцкиридзе Татаров "решал сложные вопросы", поскольку в системе МВД это была его близкий человек.
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- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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