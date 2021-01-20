 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМикитась: Татаров помогал вернуть изъятые во время обысков средства "Укрстрюя"

Микитась: Татаров помогал вернуть изъятые во время обысков средства "Укрстрюя"


фото: Слово і діло
Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров во времена работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые во время обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент"

Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .

"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата полученных средств " Укрстрою " было решено", - заявил Микитась.

По его словам, к 2014 году Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его близости к руководству ведомства".

"Связь с руководством МВД наблюдался через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в Главном следственном управлении Нацполиции. Год назад он стал руководителем этого управления, которому подчинены все следственные страны", - сообщил Микитась.

По его мнению, именно из-за Цуцкиридзе Татаров "решал сложные вопросы", поскольку в системе МВД это была его близкий человек.

Читайте также: "Информация не соответствует действительности": Татаров о заявлении НАБУ по делу против него

  • 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
  • 21 декабря Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
  • 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать