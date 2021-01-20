Микитась: Татаров помогал вернуть изъятые во время обысков средства "Укрстрюя"

20 января, 2021, 09:55

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров во времена работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые во время обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент"

Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде .

"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата полученных средств " Укрстрою " было решено", - заявил Микитась.

По его словам, к 2014 году Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его близости к руководству ведомства".

"Связь с руководством МВД наблюдался через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в Главном следственном управлении Нацполиции. Год назад он стал руководителем этого управления, которому подчинены все следственные страны", - сообщил Микитась.

По его мнению, именно из-за Цуцкиридзе Татаров "решал сложные вопросы", поскольку в системе МВД это была его близкий человек.

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