"Тарифные протесты": в Полтаве активисты перекрыли автодорогу Киев-Харьков
18 января, 2021, 13:38
Несколько десятков протестующих перекрывают движение по трассе Киев-Харьков в Полтаве
Об этом сообщает местное издание 0532.ua .
18 января, в Полтаве люди снова вышли на протесты из-за повышения тарифов на газ его транспортировки.
Читайте также: Кабмин устанавливает предельную фиксированную цену на газ в размере 6,99 грн
Митингующие двигаются по пешеходному переходу, держа в руках плакаты и транспаранты.
Протестующие требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей. Они считают, что это позволит снизить его цену.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- В харьковском пригороде Поселок Высокий возмущены резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" . Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее. Протесты прошли также на Житомирщине , в Черновцах, в Херсонской и других регионах. Также в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-