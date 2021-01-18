"Тарифные протесты": в Полтаве активисты перекрыли автодорогу Киев-Харьков

18 января, 2021, 13:38

Несколько десятков протестующих перекрывают движение по трассе Киев-Харьков в Полтаве

Об этом сообщает местное издание 0532.ua .

18 января, в Полтаве люди снова вышли на протесты из-за повышения тарифов на газ его транспортировки.

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Митингующие двигаются по пешеходному переходу, держа в руках плакаты и транспаранты.

Протестующие требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей. Они считают, что это позволит снизить его цену.

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