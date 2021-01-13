"Тарифные протесты": жители Житомира блокировали дорогу на Киев

13 января, 2021, 15:46

В Житомире люди протестовали против повышения тарифов на газ и электроэнергию и перекрыли выезд из города

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы требуем проведения внеочередных сессий (местных советов, - ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию", - рассказал соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук.

Он отметил, что в акции участвуют около 300 человек.

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С митингующими поговорил заместитель голова Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти по тарифам.

Участники акции перекрыли движение на улице Киевской и выезды с нее в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. Сейчас движение транспорта уже восстановлено.

Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00.