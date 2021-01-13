"Тарифные протесты": жители Житомира блокировали дорогу на Киев
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы требуем проведения внеочередных сессий (местных советов, - ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию", - рассказал соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук.
Он отметил, что в акции участвуют около 300 человек.
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С митингующими поговорил заместитель голова Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти по тарифам.
Участники акции перекрыли движение на улице Киевской и выезды с нее в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. Сейчас движение транспорта уже восстановлено.
Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- В харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение на автодороге М18 "Харьков - Симферополь". Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее. Протесты прошли также на Житомирщине, в Черновцах, в Херсонской области и других регионах. Также в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
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