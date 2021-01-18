Дело Татарова: адвокат Микитася заявил, что тот не давал показания и не шел на сделку со следствием

18 января, 2021, 17:23

По словам адвоката, подозреваемый экс-нардеп и застройщик Максим Микитась не шел на сделку со следствием и не давал показаний

Адвокат экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася Евгений Грушовец рассказал журналистам, что его подзащитный не шел на сделку со следствием, передает Укринформ.

"На данный момент Максим Микитась не давал показаний по делу Нацгвардии, никакого соглашения нет, а тем более судом оно не может быть утверждено", - отметил юрист.

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Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

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По данным следствия, главное управление Нацгвардии и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерське. Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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