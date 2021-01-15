"Тарифные протесты": жители Черновицкой области перекрыли трассу на Житомир

15 января, 2021, 14:19

В Черновицкой области люди протестовали против повышения тарифов на газ и электроэнергию и перекрыли трассу национального значения Черновцы - Житомир

Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области, передает Укринформ.

Жители Черновицкой области перекрыли трассу Черновцы - Житомир из-за протестов против повышения тарифов.

"Перекрытие на трассе Н-03 Житомир - Черновцы, возле села Атаки", - отметили в полиции.

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Патрульные сообщили, что протестующие не пропускают автомобили, в обе стороны образовались большие пробки.

По их словам, активисты ходят по пешеходному переходу, держа в руках плакаты с надписями "Нет тарифному геноциду".

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