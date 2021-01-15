"Тарифные протесты": жители Черновицкой области перекрыли трассу на Житомир
15 января, 2021, 14:19
В Черновицкой области люди протестовали против повышения тарифов на газ и электроэнергию и перекрыли трассу национального значения Черновцы - Житомир
Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области, передает Укринформ.
Жители Черновицкой области перекрыли трассу Черновцы - Житомир из-за протестов против повышения тарифов.
"Перекрытие на трассе Н-03 Житомир - Черновцы, возле села Атаки", - отметили в полиции.
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Патрульные сообщили, что протестующие не пропускают автомобили, в обе стороны образовались большие пробки.
По их словам, активисты ходят по пешеходному переходу, держа в руках плакаты с надписями "Нет тарифному геноциду".
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- В харьковском пригороде поселке Высоком возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 Харьков - Симферополь. Также посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее. Протесты прошли также на Житомирщине, в Черновцах, в Херсонской области и других регионах. Также в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
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