Правительство планирует установить фиксированную цену на газ: назван тариф
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что из-за пандемии и роста биржевых цен предлагается ввести госрегулирование цен для всех бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона.
"Предлагаемая цена, которая установится на данный момент, - 6,99 за метр кубический", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что это на сегодня самая низкая цена на бирже.
"Некоторые облгазы продают по тарифу 10 грн за куб и выше. Это существенное уменьшение на 30% и больше", - сказал премьер.
Он дал поручение Минэнерго, Минэкономики и Минюсту, а также другим ведомствам подготовить постановление о введении госрегулирования цены на газ на период карантина.
Шмыгаль заявил, что НКРЭКУ проверяет сейчас всех поставщиков газа, которые имеют высокие тарифы на распределение.
Он сказал, что сейчас ведется отдельная работа с руководителями ОТГ, облсоветов, где ситуация вызывает возмущение граждан.
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