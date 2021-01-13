Правительство планирует установить фиксированную цену на газ: назван тариф

13 января, 2021, 15:18

Цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что из-за пандемии и роста биржевых цен предлагается ввести госрегулирование цен для всех бытовых потребителей на период карантина или до конца отопительного сезона.

"Предлагаемая цена, которая установится на данный момент, - 6,99 за метр кубический", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это на сегодня самая низкая цена на бирже.

"Некоторые облгазы продают по тарифу 10 грн за куб и выше. Это существенное уменьшение на 30% и больше", - сказал премьер.

Он дал поручение Минэнерго, Минэкономики и Минюсту, а также другим ведомствам подготовить постановление о введении госрегулирования цены на газ на период карантина.

Шмыгаль заявил, что НКРЭКУ проверяет сейчас всех поставщиков газа, которые имеют высокие тарифы на распределение.

Он сказал, что сейчас ведется отдельная работа с руководителями ОТГ, облсоветов, где ситуация вызывает возмущение граждан.