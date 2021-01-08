Попытки импичмента Трампа обречены на провал, - глава комитета Сената

8 января, 2021, 21:43

Глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм не видит возможности импичмента президента Дональда Трампа

Об этом он написал на странице в Twitter.

Линдси Грэм отметил, что попытка объявления импичмента Дональду Трампу может нанести больше вреда, чем пользы.

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"Любая попытка импичмента Трампа не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства (Джо Байдена - ред.). Чтобы исцелить нацию, понадобятся обе стороны", - написал он.

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