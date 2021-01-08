Попытки импичмента Трампа обречены на провал, - глава комитета Сената
8 января, 2021, 21:43
Глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм не видит возможности импичмента президента Дональда Трампа
Об этом он написал на странице в Twitter.
Линдси Грэм отметил, что попытка объявления импичмента Дональду Трампу может нанести больше вреда, чем пользы.
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"Любая попытка импичмента Трампа не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства (Джо Байдена - ред.). Чтобы исцелить нацию, понадобятся обе стороны", - написал он.
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- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Позже полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Впоследствии, Конгресс США возобновил работу, по итогам которой был утвержден победу Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищал здание Капитолия.
- На фоне этого двое министров правительства США подали в отставку .
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