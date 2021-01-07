Беспорядки в США: первый министр подал в отставку

7 января, 2021, 21:32

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку на фоне вчерашнего штурма Конгресса со стороны сторонников президента Дональда Трампа

Заявление она обнародовала в Twitter.

Она отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику.

It has been the honor of a lifetime to serve the US Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t - Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021