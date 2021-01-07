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Espreso.tvОбществоБеспорядки в США: первый министр подал в отставку

Беспорядки в США: первый министр подал в отставку


фото: Wikipedia
Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку на фоне вчерашнего штурма Конгресса со стороны сторонников президента Дональда Трампа

Заявление она обнародовала в Twitter.

Она отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику.

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