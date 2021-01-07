Беспорядки в США: первый министр подал в отставку
7 января, 2021, 21:32
Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку на фоне вчерашнего штурма Конгресса со стороны сторонников президента Дональда Трампа
Заявление она обнародовала в Twitter.
Она отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев.
В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
It has been the honor of a lifetime to serve the US Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t- Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021
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