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Espreso.tvМирБеспорядки в Капитолии: умер полицейский, охранявший здание

Беспорядки в Капитолии: умер полицейский, охранявший здание


фото: meaww.com
7 января в 21:30 по вашингтонскому времени умер сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник

Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия.

"Офицер Сикник реагировал на беспорядки в среду, 6 января 2021, в Капитолии США и был ранен во время физического взаимодействия с демонстрантами", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что мужчина умер в 21:30 (в 05:30 8 января по Киеву).

В полиции отметили, что по данному факту будет начато расследование.

Напомним, ранее сообщалось о 4 погибших в столкновениях из-за штурма Капитолия, таким образом Сикник стал пятой жертвой беспорядков.

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