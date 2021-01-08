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Espreso.tvМирВ США еще один министр подал в отставку из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа

В США еще один министр подал в отставку из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа


фото: PBS
Вторым министром, что подала в отставку с должности стала руководительница Минобразования Бетси Давос

Об этом сообщает CNN.

Руководительница министерства образования США Бетси Девос стала вторым министром, который подал в отставку после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

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"Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

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