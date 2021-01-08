В США еще один министр подал в отставку из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа
8 января, 2021, 08:43
Вторым министром, что подала в отставку с должности стала руководительница Минобразования Бетси Давос
Об этом сообщает CNN.
Руководительница министерства образования США Бетси Девос стала вторым министром, который подал в отставку после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.
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"Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .