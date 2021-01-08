Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена
8 января, 2021, 18:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января
Об этом он написал на странице в Twitter.
Трамп сообщил, что не собирается присутствовать на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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"Для всех, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию (Джо Байдена ред.) 20 января", - написал Трамп.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Позже полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Впоследствии, Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
- На фоне этого двое министров правительства США подали в отставку .
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