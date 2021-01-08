Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

8 января, 2021, 18:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января

Об этом он написал на странице в Twitter.

Трамп сообщил, что не собирается присутствовать на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

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"Для всех, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию (Джо Байдена ред.) 20 января", - написал Трамп.

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