Демократы требуют вице-президента Пенса отстранить Трампа от власти и занять его место
Об этом сообщает PBS.
"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - отметила политик.
Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то Конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении президенту Дональду Трампу импичмента.
Пелоси назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".
"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула конгресвумен.
Также она заявила, что члены Палаты представителей от "Демпартии" очень заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова" импичмент ", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".
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При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов относительно того, как организовать попытку импичмента.
Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро устранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Четвертый пункт поправки допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высших чиновников приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.
"В случае представления вице-президентом и большинством высших чиновников органов исполнительной власти или такого другого органа, который установлен Конгрессом по закону временном голове Сената и спикеру Палаты представителей своего письменного заявления о несостоятельности президента выполнять свои должностные полномочия и обязанности, вице-президент немедленно наделяется всеми должностными полномочиями и обязанностями как действующий президент ", - говорится в документе.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- По состоянию на утро, Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
- На фоне этого двое министров правительства США подали в отставку.