Демократы требуют вице-президента Пенса отстранить Трампа от власти и занять его место

8 января, 2021, 10:59

7 января спикер Палаты представителей "Демпартии" Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса использовать 25 поправку к Конституции США и лишить Дональда Трампа его полномочий

Об этом сообщает PBS.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - отметила политик.

Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то Конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении президенту Дональду Трампу импичмента.

Пелоси назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".

"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула конгресвумен.

Также она заявила, что члены Палаты представителей от "Демпартии" очень заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова" импичмент ", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".

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При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов относительно того, как организовать попытку импичмента.

Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро устранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Четвертый пункт поправки допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высших чиновников приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.

"В случае представления вице-президентом и большинством высших чиновников органов исполнительной власти или такого другого органа, который установлен Конгрессом по закону временном голове Сената и спикеру Палаты представителей своего письменного заявления о несостоятельности президента выполнять свои должностные полномочия и обязанности, вице-президент немедленно наделяется всеми должностными полномочиями и обязанностями как действующий президент ", - говорится в документе.