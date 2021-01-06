 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирСторонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США. В Вашингтоне объявлен комендантский час

Сторонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США. В Вашингтоне объявлен комендантский час

Протестующие в США ворвались в зал заседаний Сената. Перед тем демонстранты ворвались в здание Конгресса

Об этом сообщает CNN .

В связи с протестами Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Ранее здание Конгресса США была окружено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

В частности, вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке.

Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать