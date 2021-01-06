Сторонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США. В Вашингтоне объявлен комендантский час
6 января, 2021, 22:18
Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.
Протестующие в США ворвались в зал заседаний Сената. Перед тем демонстранты ворвались в здание Конгресса
Об этом сообщает CNN .
В связи с протестами Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.
Ранее здание Конгресса США была окружено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.
В частности, вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке.
Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.
В Вашингтоне объявлен комендантский час.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах.