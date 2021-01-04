КСУ планирует 5 января рассмотреть указ Зеленского об отстранении Тупицкого, - нардеп Совгиря

4 января, 2021, 12:55

Конституционный суд планирует 5 января провести заседание, на котором собирается рассмотреть указ президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого

Об этом сообщила нардеп фракции "Слуга народа", представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря в Telegram .

Она отметила, что по имеющейся информации на 5 января назначено собрание судей Конституционного Суда, на которых будут рассматриваться вопросы по указу президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого сроком на 2 месяца.

Совгиря напомнила, что согласно закону о Конституционном суде, КС на таком собрании решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства. А собрание судей являются полномочными при условии присутствия на них не менее 12 судей.

"Конституционный Суд не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях", - сообщила Совгиря.

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По ее словам, вопрос о конституционности указа Зеленского может быть рассмотрен Конституционным Судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном Суде Украины". А решение о конституционности любого акта, в частности указа президента, может быть принят только на пленарном заседании.

"Принятие Конституционным Судом любого решения относительно неконституционности указа президента без соблюдения порядка, предусмотренного Законом и в интересах одного из самых судей Конституционного Суда, может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением)", - отметила нардеп .

Совгиря заметила, поскольку указ действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции Украины он является обязательным к выполнению в Украине.

"Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного Суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного Суда", - добавила она.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

Впоследствии, в Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий при отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

В Офисе президента Украины заявили, что размещение выводов и разъяснений на официальном сайте КСУ имеет целью "сознательное введение в заблуждение общества относительно правовой позиции суда".

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