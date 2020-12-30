Зеленский отстранил Тупицкого законно, - ОГПУ

30 декабря, 2020, 20:29

Офис генерального прокурора считает, что отстранение президентом Владимиром Зеленским от должности судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в связи с привлечением его к уголовной ответственности состоялось согласно требованиям действующего законодательства

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Офис генерального прокурора считает, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Украины в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение полномочий судьи Конституционного суда Украины или увольнение судьи КСУ в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

Впоследствии, в Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий при отстранении главы суда Александра Тупицкого.

В Офисе президента Украины заявили, что размещение выводов и разъяснений на официальном сайте КСУ имеет целью "сознательное введение в заблуждение общества относительно правовой позиции суда".

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