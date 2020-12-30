"Имеет целью сознательное введение в заблуждение общества": ОПУ отреагировал на выводы КСУ по указу Зеленского

30 декабря, 2020, 19:12

В Офисе президента Украины заявили, что размещение выводов и разъяснений на официальном сайте КСУ имеет целью "сознательное введение в заблуждение общества относительно правовой позиции суда"

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что закон Украины "О Конституционном Суде Украины", Регламент Конституционного Суда Украины, Положение о официальном сайте Конституционного Суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ.

Читайте также: Решение президента Зеленского об отстранении Тупицкого достаточно сомнительно согласно закону, - Игорь Колиушко

"Ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОПУ заметили, что размещение выводов и разъяснений по указу президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого на официальном сайте Суда "имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ".

Читайте также: Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина

"Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда ", - говорится в повифдомленни.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

Впоследствии, в Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий при отстранении главы суда Александра Тупицкого

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb