Офис генпрокурора просит Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого

28 декабря, 2020, 11:40

Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Офис также направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия.

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"Он (Тупицкий - ИФ) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день", - сообщили в пресс-службе.

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Также Офис направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого с должности судьи на два месяца.

Напомним, ранее в пресс-службе суда заявили, что Тупицкий, учитывая полученную повестку, готовит ряд ходатайств в ОГП.