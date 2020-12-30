Отстранение Тупицкого: в КСУ заявили, что Зеленский превысил полномочия и немедленно должен отменить указ

30 декабря, 2020, 15:19

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что Зеленский не имеет права отстранить от должности судью КСУ. И добавили, что Конституция не предусматривает возможности отстранения судьи.

"Выдав указ, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий", - говорится в заявлении.

КСУ считает указ Зеленского "юридически ничтожным", который не может подлежать исполнению.

"Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а президент Украины - немедленно отменить свой указ", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца