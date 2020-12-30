 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОтстранение Тупицкого: в КСУ заявили, что Зеленский превысил полномочия и немедленно должен отменить указ

Отстранение Тупицкого: в КСУ заявили, что Зеленский превысил полномочия и немедленно должен отменить указ

В Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий при отстранении главы суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что Зеленский не имеет права отстранить от должности судью КСУ. И добавили, что Конституция не предусматривает возможности отстранения судьи.

"Выдав указ, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий", - говорится в заявлении.

КСУ считает указ Зеленского "юридически ничтожным", который не может подлежать исполнению.

"Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности, а президент Украины - немедленно отменить свой указ", - говорится в заявлении.

  • Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.
  • 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать