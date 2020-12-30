Решение президента Зеленского об отстранении Тупицкого довольно сомнительно согласно закону, - Игорь Колиушко

30 декабря, 2020, 14:24

Президент Зеленский в решении об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого, наверное, руководствовался тем, что он же его и назначал. Но такое решение является довольно сомнительным согласно закону

Такое мнение высказал председатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"Председатель КСУ избирается самими судьями Конституционного Суда. И дело не в том, что Тупицкий является председателем, а в том, что он судья Конституционного Суда Украины. В данной ситуации мы имеем правовую коллизию. Ведь в Уголовно-процессуальном кодексе Украины есть норма о том, что президент по представлению прокурора может отстранить тех, кого он назначил. Зеленский воспринял такую норму буквально и решил, что он имеет право отстранить Тупицкого, ведь он его и назначал", - пояснил пан Колиушко.

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Игорь Колиушко подверг сомнению такое решение согласно иным правовым нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Я считаю, что такое толкование президента Зеленского нормы УПК достаточно спорное. Мои сомнения основаны на 154 ст. УПК, содержащей ссылку на порядок, установленный законодательством. В данном случае это означает, что в различных ситуациях, а особенно когда речь идет о судьях КСУ, такое решение должно быть выделено в определенном законе. То есть, в законе о КСУ. Ничего подобного в этом законе не сказано. Вторая проблема заключается в том, что полномочия регулируются исключительно Конституцией Украины. И расширить его полномочия нормами Уголовно-процессуального кодекса нельзя никак. Тем более в такой ситуации с отстранением главы КСУ Тупицкого. Это незаконное влияние на независимый суд государства", - добавил юрист.

Напомним, 29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности председателя КС.

В связи с указом Зеленского об отстранении Тупицкого КСУ проведет специальное заседание.

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