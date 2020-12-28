 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНацполиция выдвинула подозрение против Микитася, - Бутусов

Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася, - Бутусов

Национальная полиция выдвинула подозрение против бизнесмена Максима Микитася, который пошел на сотрудничество со следствием по делу Татарова

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"По данным источников, сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией. Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров", - написал Бутусов.

Журналист напомнил, что Микитась находится под охраной НАБУ и бюро не планирует снимать с него меры защиты.

Читайте также: Микитась требует в ОГПУ вернуть подследственность его дела в НАБУ, - Бутусов

Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество...

Опубликовано Юрием Бутусовым понедельник, 28 декабря 2020 года
  • 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.
  • Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры.
  • 21 декабря заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать