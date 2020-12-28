Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася, - Бутусов
Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.
"По данным источников, сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией. Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров", - написал Бутусов.
Журналист напомнил, что Микитась находится под охраной НАБУ и бюро не планирует снимать с него меры защиты.
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Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество...Опубликовано Юрием Бутусовым понедельник, 28 декабря 2020 года
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.
- Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры.
- 21 декабря заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии.