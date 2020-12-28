Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася, - Бутусов

28 декабря, 2020, 22:11

Национальная полиция выдвинула подозрение против бизнесмена Максима Микитася, который пошел на сотрудничество со следствием по делу Татарова

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"По данным источников, сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией. Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров", - написал Бутусов.

Журналист напомнил, что Микитась находится под охраной НАБУ и бюро не планирует снимать с него меры защиты.

Читайте также: Микитась требует в ОГПУ вернуть подследственность его дела в НАБУ, - Бутусов

Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество... Опубликовано Юрием Бутусовым понедельник, 28 декабря 2020 года