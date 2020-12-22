Не будет никакого ареста по сфальсифицированному производству, - Татаров о заявлении Сытника

22 декабря, 2020, 14:20

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что "не будет и не может быть ареста, который инициируют детективы НАБУ"

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность, - ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства", - отметил Татаров.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.

Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить арестовать заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с возможностью внесения залога.

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