НАБУ будет ходатайствовать об аресте Татарова с альтернативой залога, - Сытник

22 декабря, 2020, 13:32

Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить арестовать заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с возможностью внесения залога

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире канала "Настоящее время".

"Решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - сказал Сытник.

Сытник добавил, что НАБУ не делало попытки попасть в Офис президента с обысками, а детективы пришли на работу к Татарову и передали ему подозрение.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.

Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.