НАБУ будет ходатайствовать об аресте Татарова с альтернативой залога, - Сытник
22 декабря, 2020, 13:32
Детективы Национального антикоррупционного бюро будут просить арестовать заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с возможностью внесения залога
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире канала "Настоящее время".
"Решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - сказал Сытник.
Сытник добавил, что НАБУ не делало попытки попасть в Офис президента с обысками, а детективы пришли на работу к Татарову и передали ему подозрение.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу о квартирах для Нацгвардии.
- Однако детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не впустили в Офис президента для процедуры
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
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