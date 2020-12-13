УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом
13 декабря, 2020, 22:34
"Динамо" ушло лидером на зимний перерыв в чемпионате Украины по футболу и опережает "Шахтер" на 4 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2:2. Несмотря на это, киевляне пошли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 4 пункта.
Команда Луиша Каштру имеет матч в запасе. Ее гостевая игра против "Ингульца" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком. Судьбу встречи должен решить Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.
На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2:0.
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".
- Кроме того, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колосом".
- "Рух" разгромил во Львове "Днепр-1" и одержал первую победу в премьер-лиге.
- 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницком был отменен матч между "Ингульцом" и "Шахтером" .
- "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции.
- Между тем, в заключительной игре первого круга "Заря" обыграла в гостях "Александрию" .
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