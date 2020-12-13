УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом

13 декабря, 2020, 22:34

"Динамо" ушло лидером на зимний перерыв в чемпионате Украины по футболу и опережает "Шахтер" на 4 очка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2:2. Несмотря на это, киевляне пошли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 4 пункта.

Команда Луиша Каштру имеет матч в запасе. Ее гостевая игра против "Ингульца" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком. Судьбу встречи должен решить Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2:0.

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