"Динамо" не смогло обыграть "Колос" в матче с удалением Луческу

12 декабря, 2020, 19:01

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" не смогло переиграть "Колос", главного тренера киевлян Мирчу Луческу удалили за споры с арбитром

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве "Колос" повел в счете на 49-й минуте, когда пенальти реализовал Евгений Селезнев.

На 54-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Владимира Шепелева. С этим решением не согласился главный тренер киевлян Мирча Луческу, который за споры с арбитром получил красную карточку.

На 70-й минуте составы команд стали равными, когда в "Колосе" был удален Максим Максименко. Еще через 4 минуты динамовцы заработали пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

Киевляне снова вышли вперед на 84-й минуте - дубль сделал Цыганков. "Колос" восстановил равновесие через 3 минуты, когда после сольного прохода отличился Денис Антюх.

"Динамо" сыграло с "Колос" вничью 2:2, набрало 30 очков и ушло на зимний перерыв лидером. Киевляне на 4 пункта опережают "Шахтер", у которого есть матч в запасе. "Колос" с 18 баллами - пятый.

Чемпионат Украины

13-й тур

12 декабря

"Динамо" - "Колос" 2:2

Голы: Цыганков, 74 (пен.), 84 - Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87

Удаление: Шепелев, 54 - Максименко, 70

Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.

12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".

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