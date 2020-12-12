"Динамо" не смогло обыграть "Колос" в матче с удалением Луческу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве "Колос" повел в счете на 49-й минуте, когда пенальти реализовал Евгений Селезнев.
На 54-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Владимира Шепелева. С этим решением не согласился главный тренер киевлян Мирча Луческу, который за споры с арбитром получил красную карточку.
На 70-й минуте составы команд стали равными, когда в "Колосе" был удален Максим Максименко. Еще через 4 минуты динамовцы заработали пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.
Киевляне снова вышли вперед на 84-й минуте - дубль сделал Цыганков. "Колос" восстановил равновесие через 3 минуты, когда после сольного прохода отличился Денис Антюх.
Чемпионат Украины
13-й тур
12 декабря
"Динамо" - "Колос" 2:2
Голы: Цыганков, 74 (пен.), 84 - Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87
Удаление: Шепелев, 54 - Максименко, 70
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".
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