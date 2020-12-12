"Рух" разгромил "Днипро-1" и одержал первую победу в УПЛ
12 декабря, 2020, 22:02
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" разгромил во Львове "Днипро-1" и одержал первую победу в премьер-лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Рух" еще в первом тайме сделал счет разгромным - дубль сделал Валерий Федорчук, еще один мяч забил Николай Кухаревич.
На 84-й минуте Александр Сваток забил за "Днипро-1" гол престижа. Через 2 минуты окончательный результат установил Юрий Климчук.
"Рух" победил "Днипро-1" - 4:1 и получил свою первую в клубной истории победу в УПЛ. Львовяне набрали 9 очков и поднялись на 12-е место. "Днипро-1" имеет 8 пунктов и идет последним.
Чемпионат Украины
13-й тур
12 декабря
"Рух" - "Днипро-1" 4:1
Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колосом".
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