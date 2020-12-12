"Рух" разгромил "Днипро-1" и одержал первую победу в УПЛ

12 декабря, 2020, 22:02

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Рух" разгромил во Львове "Днипро-1" и одержал первую победу в премьер-лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Рух" еще в первом тайме сделал счет разгромным - дубль сделал Валерий Федорчук, еще один мяч забил Николай Кухаревич.

На 84-й минуте Александр Сваток забил за "Днипро-1" гол престижа. Через 2 минуты окончательный результат установил Юрий Климчук.

"Рух" победил "Днипро-1" - 4:1 и получил свою первую в клубной истории победу в УПЛ. Львовяне набрали 9 очков и поднялись на 12-е место. "Днипро-1" имеет 8 пунктов и идет последним.

Чемпионат Украины

13-й тур

12 декабря

"Рух" - "Днипро-1" 4:1

Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84

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