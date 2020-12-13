"Заря" победила "Александрию" в заключительном матче первого круга УПЛ

13 декабря, 2020, 21:35

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в гостях "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря" повела в счете на 31-й минуте, когда забил Дмитрий Иванесеня.

В начале второго тайма луганчане остались в меньшинстве после удаления Владислава Кабаева. Однако "Александрия" численным преимуществом не воспользовалась.

На 84-й минуте красную карточку получил Денис Безбородко и составы команд стали равными. А в компенсированное арбитром время Аллахьяр Сайядманеш забил за "Зарю" во второй раз.

"Заря" победила "Александрию" 2:0, набрала 20 очков и вышла на четвертое место. "Александрия" имеет 16 пунктов и идет восьмой.

Чемпионат Украины

13-й тур

13 декабря

"Александрия" - "Заря" 0:2

Голы: Иванесеня, 31 Сайядманеш, 90+6

Удаление: Безбородко, 84 - Кабаев, 50

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