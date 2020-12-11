"Львов" и "Олимпик" сыграли вничью в стартовом матче 13-го тура УПЛ

11 декабря, 2020, 20:56

В стартовом матче чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 1:1. За "Львов" забил Юрий Кравчук, а за "Олимпик" отличился Даниэль Романовский.

В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает пятую строчку и отстает от третьего позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла. "Львов" с 9 пунктов - двенадцатый.

Чемпионат Украины по футболу

13-й тур

11 декабря

"Олимпик" - "Львов" 1:1

Голы: Романовский, 76 - Кравчук, 56

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