"Львов" и "Олимпик" сыграли вничью в стартовом матче 13-го тура УПЛ
11 декабря, 2020, 20:56
В стартовом матче чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 1:1. За "Львов" забил Юрий Кравчук, а за "Олимпик" отличился Даниэль Романовский.
В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает пятую строчку и отстает от третьего позиции, на которой находится "Десна", на 3 балла. "Львов" с 9 пунктов - двенадцатый.
Чемпионат Украины по футболу
13-й тур
11 декабря
"Олимпик" - "Львов" 1:1
Голы: Романовский, 76 - Кравчук, 56
- Напомним, в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай" .
- "Динамо" в субботу в меньшинстве победило в Киеве "Мариуполь" .
- 6 декабря "Десна" победила в Чернигове "Ворсклу" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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