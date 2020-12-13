Из-за ледяного дождя сорвался матч "Шахтера" в чемпионате Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Ингульца".
В клубе из Петрова, который проводит свои матчи в Кропивницком, заявили, что матч отменен из-за неготовности поля стадиона "Звезда".
"Всю ночь при минусовой температуре шел ледяной дождь, из-за чего поле замерзло. Футбольный клуб "Ингулец" сделал все возможное, чтобы матч состоялся, но форс-мажорные погодные условия не позволили подготовить газон", - заявили в "Ингулец".
Решение о дальнейшей судьбе игры примет контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола. "Ингульцу" грозит техническое поражение.
После 12 туров чемпионата Украины "Шахтер" имеет 26 очков и занимает второе место. Дончане отстают от "Динамо" на 4 пункта. "Ингулец" с 11 баллами - 10-й.
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колосом".
- "Рух" разгромил во Львове "Днепр-1" и одержал первую победу в премьер-лиге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb