"Десна" победила "Мариуполь" и ушла на зимний перерыв в топ-3 УПЛ

13 декабря, 2020, 19:34

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десну" вскоре после перерыва вывел вперед Егор Картушов. На 56-й минуте второй гол за черниговцев забил Дмитрий Хлёбас.

"Десна" победила "Мариуполь" 2:0, набрала 23 очка и осталась на третьем месте. Черниговцы на 3 пункта отстают от "Шахтера" и уступают 7 баллов "Динамо".

Чемпионат Украины

13-й тур

13 декабря

"Десна" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56

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