"Десна" победила "Мариуполь" и ушла на зимний перерыв в топ-3 УПЛ
13 декабря, 2020, 19:34
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десну" вскоре после перерыва вывел вперед Егор Картушов. На 56-й минуте второй гол за черниговцев забил Дмитрий Хлёбас.
"Десна" победила "Мариуполь" 2:0, набрала 23 очка и осталась на третьем месте. Черниговцы на 3 пункта отстают от "Шахтера" и уступают 7 баллов "Динамо".
Чемпионат Украины
13-й тур
13 декабря
"Десна" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай" .
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колос" .
- "Движение" разгромил во Львове "Днепр-1" и одержал первую победу в премьер-лиге .
- 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницкому было отменено матч между "Ингула" и "Шахтером" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb