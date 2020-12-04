В клубе УПЛ вспышка коронавируса: 20 зараженных
4 декабря, 2020, 15:18
В спортивном клубе "Днипро-1" выявлено 20 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает FCDnipro.com.
По информации источника, случаи заражения есть и среди футболистов, и среди представителей тренерского штаба. Всего около 20 человек с положительными тестами на COVID-19.
В ноябре уже были зафиксированы случаи коронавируса в СК "Днипро-1". Болели главный тренер Игорь Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом".
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу".
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днипро-1".
- 29 ноября в премьер-лиге "Заря" разгромила в гостях "Минай".
- Между тем, в воскресенье "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Десной".
- А "Ингулец" обыграл на своем поле "Олимпик" и одержал свою первую победу в УПЛ.
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