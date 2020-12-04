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Espreso.tvСпортВ клубе УПЛ вспышка коронавируса: 20 зараженных

В клубе УПЛ вспышка коронавируса: 20 зараженных


фото: scdnipro1.com.ua/
В спортивном клубе "Днипро-1" выявлено 20 случаев заражения коронавирусом

 

Об этом сообщает FCDnipro.com.

По информации источника, случаи заражения есть и среди футболистов, и среди представителей тренерского штаба. Всего около 20 человек с положительными тестами на COVID-19.

В ноябре уже были зафиксированы случаи коронавируса в СК "Днипро-1". Болели главный тренер Игорь Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

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