"Шахтер" на последних минутах дожал "Днепр-1" в УПЛ
28 ноября, 2020, 21:21
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" забил победный гол лишь на 88-й минуте усилиями Тете.
"Шахтер" обыграл "Днепр-1" 1: 0, набрал 23 очка и остался на втором месте. От лидера - "Динамо" - команда Луиша Каштру отстает на 3 пункта.
"Днепр-1" имеет 8 баллов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
11-й тур
28 ноября
"Днепр-1" - "Шахтер" "1: 0
Гол: Тете, 88
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
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