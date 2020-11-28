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Espreso.tvСпорт"Шахтер" на последних минутах дожал "Днепр-1" в УПЛ

"Шахтер" на последних минутах дожал "Днепр-1" в УПЛ


фото: twitter.com/FCShakhtar_ua
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" забил победный гол лишь на 88-й минуте усилиями Тете.

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" 1: 0, набрал 23 очка и остался на втором месте. От лидера - "Динамо" - команда Луиша Каштру отстает на 3 пункта.

"Днепр-1" имеет 8 баллов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

11-й тур

28 ноября

"Днепр-1" - "Шахтер" "1: 0

Гол: Тете, 88

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