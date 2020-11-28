"Александрия" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины

28 ноября, 2020, 16:15

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Александрия" с 59-й минуты играла в меньшинстве после удаления Валерия Бондаренко и не смогла переиграть аутсайдера чемпионата.

Команда Владимира Шарана сыграла с львовянами вничью 0: 0.

"Александрия" имеет 15 очков и идет шестой, "Рух" с 6 пунктами 14-й.

Чемпионат Украины

11-й тур

28 ноября

"Александрия" - "Рух" 0: 0

Удаление: Бондаренко, 59 ( "Александрия")

Напомним, 21 ноября "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".

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