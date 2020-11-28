"Александрия" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины
28 ноября, 2020, 16:15
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Александрия" с 59-й минуты играла в меньшинстве после удаления Валерия Бондаренко и не смогла переиграть аутсайдера чемпионата.
Команда Владимира Шарана сыграла с львовянами вничью 0: 0.
"Александрия" имеет 15 очков и идет шестой, "Рух" с 6 пунктами 14-й.
Чемпионат Украины
11-й тур
28 ноября
"Александрия" - "Рух" 0: 0
Удаление: Бондаренко, 59 ( "Александрия")
- Напомним, 21 ноября "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
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