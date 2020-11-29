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Espreso.tvСпорт"Заря" разгромила "Минай" в чемпионате Украины

"Заря" разгромила "Минай" в чемпионате Украины


фото: facebook
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в гостях "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" повела в счете на 53-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин. Через 5 минут преимущество команды Виктора Скрипника увеличил Дмитрий Иванесеня. Почти сразу после этого Александр Гладкий довел счет до разгромного.

"Заря" победила "Минай" 3:0, набрала 14 очков и вышла на восьмое место. "Минай" имеет 9 пунктов и идет десятым.

Чемпионат Украины

11-й тур

29 ноября

"Минай" - "Заря" 0:3

Голы: Кочергин, 53, Иванесеня, 58, Гладкий, 61

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