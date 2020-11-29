"Заря" разгромила "Минай" в чемпионате Украины
29 ноября, 2020, 15:58
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в гостях "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" повела в счете на 53-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин. Через 5 минут преимущество команды Виктора Скрипника увеличил Дмитрий Иванесеня. Почти сразу после этого Александр Гладкий довел счет до разгромного.
"Заря" победила "Минай" 3:0, набрала 14 очков и вышла на восьмое место. "Минай" имеет 9 пунктов и идет десятым.
Чемпионат Украины
11-й тур
29 ноября
"Минай" - "Заря" 0:3
Голы: Кочергин, 53, Иванесеня, 58, Гладкий, 61
- Напомним, 28 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом".
- Кроме этого, в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу" .
- Также в субботу "Шахтер" победил в гостях "Днепр-1" .
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