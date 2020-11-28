"Динамо" победило "Ворсклу" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне открыли счет на 14-й минуте, когда забил Виктор Цыганков. На 36-й минуте преимущество "Динамо" увеличил Беньямин Вербич.
"Динамо" доигрывали матч в меньшинстве после удаления на 82-й минуте Ильи Забарного. Однако это не помогло полтавчанам спастись от поражения. В конце игры составы команд уравнялись после удаления у "Ворсклы" Ибрагима Кане.
"Динамо" победило "Ворсклу" 2: 0, набрало 26 очков и укрепило лидерство. Команда Мирчи Луческу опережает ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 6 пунктов. Дончане сегодня встретятся в гостях с "Днепром-1".
"Ворскла" имеет 19 баллов и занимает третье место.
Чемпионат Украины
11-й тур
28 ноября
"Динамо" - "Ворскла" 2: 0
Голы: Цыганков, 14 Вербич, 36
Удаление: Забарный, 82 - Кане, 90
- Напомним, 28 ноября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .
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