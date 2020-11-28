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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Ворсклу" в чемпионате Украины

"Динамо" победило "Ворсклу" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/fcdynamoua
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне открыли счет на 14-й минуте, когда забил Виктор Цыганков. На 36-й минуте преимущество "Динамо" увеличил Беньямин Вербич.

"Динамо" доигрывали матч в меньшинстве после удаления на 82-й минуте Ильи Забарного. Однако это не помогло полтавчанам спастись от поражения. В конце игры составы команд уравнялись после удаления у "Ворсклы" Ибрагима Кане.

"Динамо" победило "Ворсклу" 2: 0, набрало 26 очков и укрепило лидерство. Команда Мирчи Луческу опережает ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 6 пунктов. Дончане сегодня встретятся в гостях с "Днепром-1".

"Ворскла" имеет 19 баллов и занимает третье место.

Чемпионат Украины

11-й тур

28 ноября

"Динамо" - "Ворскла" 2: 0

Голы: Цыганков, 14 Вербич, 36

Удаление: Забарный, 82 - Кане, 90

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