"Динамо" победило "Ворсклу" в чемпионате Украины

28 ноября, 2020, 18:56

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне открыли счет на 14-й минуте, когда забил Виктор Цыганков. На 36-й минуте преимущество "Динамо" увеличил Беньямин Вербич.

"Динамо" доигрывали матч в меньшинстве после удаления на 82-й минуте Ильи Забарного. Однако это не помогло полтавчанам спастись от поражения. В конце игры составы команд уравнялись после удаления у "Ворсклы" Ибрагима Кане.

"Динамо" победило "Ворсклу" 2: 0, набрало 26 очков и укрепило лидерство. Команда Мирчи Луческу опережает ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 6 пунктов. Дончане сегодня встретятся в гостях с "Днепром-1".

"Ворскла" имеет 19 баллов и занимает третье место.

Чемпионат Украины

11-й тур

28 ноября

"Динамо" - "Ворскла" 2: 0

Голы: Цыганков, 14 Вербич, 36

Удаление: Забарный, 82 - Кане, 90

Напомним, 28 ноября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла дома вничью с "Рухом" .

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